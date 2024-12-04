Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng từ các nguồn data: Tự khai thác, Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,.
Liên tục cập nhật thông tin về thị trường, pháp lý, sản phẩm BĐS Công ty đang phát triển.
Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các sản phẩm BĐS phù hợp nhất với nhu cầu của Khách hàng.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý nhằm nâng cao cơ hội bán hàng
Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập
18
tuổi trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao
Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh BĐS là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 5-8 triệu/ tháng
Hoa hồng kinh doanh: 4 - 7% ( khoảng 10-15 triệu/ 1 giao dịch)
Thưởng nóng: 5-10 triệu/ 1 giao dịch (tuỳ giao dịch)
Được làm việc trực tiếp với chủ đầu tư
Tiếp cận đa dạng các nguồn hàng với đa dạng phân khúc
Công ty hỗ trợ 100% chi phí Marketing, chi phí đi lại, gặp gỡ khách hàng.
Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.
Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.
Chương trình Team building hàng năm.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sdu, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

