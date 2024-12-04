Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa SDU 143 Trần Phú, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng từ các nguồn data: Tự khai thác, Công ty cung cấp, Nguồn khách marketing Công ty phân xuống, Mối quan hệ,.

Liên tục cập nhật thông tin về thị trường, pháp lý, sản phẩm BĐS Công ty đang phát triển.

Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các sản phẩm BĐS phù hợp nhất với nhu cầu của Khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

Thực hiện các công việc theo phân công của Quản lý nhằm nâng cao cơ hội bán hàng

Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển bản thân, vượt bậc về mức thu nhập

Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao

Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh BĐS là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 5-8 triệu/ tháng

Hoa hồng kinh doanh: 4 - 7% ( khoảng 10-15 triệu/ 1 giao dịch)

Thưởng nóng: 5-10 triệu/ 1 giao dịch (tuỳ giao dịch)

Được làm việc trực tiếp với chủ đầu tư

Tiếp cận đa dạng các nguồn hàng với đa dạng phân khúc

Công ty hỗ trợ 100% chi phí Marketing, chi phí đi lại, gặp gỡ khách hàng.

Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.

Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.

Chương trình Team building hàng năm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

