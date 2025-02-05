Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lên tới 10% doanh thu bán hàng. • Thưởng quý/năm theo doanh thu đạt được. • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. • Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và thị trường. • Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm Kinh doanh. • Các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật. • Thưởng chuyên cần , hiệu suất, lễ Tết, lương tháng 13. • Được nghỉ các ngày Chủ Nhật và lễ tết theo quy định, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Sản phẩm: In – Thêu sản phẩm vải, quần áo thời trang, balo, cung cấp may in đồng phục học sinh, đồng phục doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm quà tặng cho doanh nghiệp, sự kiện marketing như balo, túi vải, ly cốc, móc khoá, bình nước...

• Tìm kiếm khách hàng mới (doanh nghiệp, cửa hàng thời trang, cá nhân đặt in áo/quà tặng).

• Tư vấn dịch vụ in ấn, thêu lên quần áo, quà tặng theo nhu cầu khách hàng.

• Báo giá, chốt đơn và theo dõi tiến độ sản xuất, thu hồi công nợ đơn hàng.

• Làm việc với bộ phận sản xuất để đảm bảo đơn hàng đúng tiến độ.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, hỗ trợ khách hàng khi cần.

• Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, từ 20 – 35 tuổi.

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng.

• Có hiểu biết hoặc đam mê về thời trang, in ấn, quà tặng là một lợi thế.

• Giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

• Chủ động tìm kiếm khách hàng, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp .

• Sử dụng tốt các công cụ online như Zalo, Facebook, TikTok để tư vấn khách hàng

• Có laptop cá nhân, đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHƯƠNG

