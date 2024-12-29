Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 7.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng - tương xứng với vị trí và năng lực làm việc + phụ cấp ăn trưa + % Doanh số); - Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng; - Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng; - Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp; - Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định và phát triển lâu dài; - Được tạo điều kiện thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty; - Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát...) và Luật lao động; , Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn khách hàng do phòng MKT đẩy qua hoặc qua Hotline do Công ty phân nhiệm;

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu kinh doanh phân phối sản phẩm giặt là: Nước giặt xả, nước tẩy rửa.....

- Tìm kiếm, tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng: khách sạn, Resort, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, nhà máy, nhà hàng, xưởng giặt, tiệm giặt... có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty..

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

- Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.

- Xây dựng kênh truyền thông, quảng cáo, kênh cá nhân (được cấp hotline, hỗ trợ cách làm từ phòng Marketing).

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc triển khai thực hiện hợp đồng, thực hiện bàn giao nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, bảo hành...

- Đề xuất, đóng góp ý kiến tới BGĐ về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý và ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về Bán hàng/Tư vấn/CSKH ...

- Nam/Nữ: tuổi 22 trở lên.

- Yêu thích và đam mê làm kinh doanh bán hàng;

- Thành thạo: Tin học văn phòng (Word, Excel), ....

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục cao;

- Hoạt bát, năng nổ, nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập , có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực trong công việc, có thể gắn bó lâu dài;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin