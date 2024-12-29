Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
- Hà Nội: Lương cứng 7.000.000đ
- 10.000.000đ/ tháng
- tương xứng với vị trí và năng lực làm việc + phụ cấp ăn trưa + % Doanh số);
- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng;
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng;
- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp;
- Có cơ hội gắn bó lâu dài với công ty, công việc ổn định và phát triển lâu dài;
- Được tạo điều kiện thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty;
- Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát...) và Luật lao động; , Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Liên hệ, tư vấn khách hàng do phòng MKT đẩy qua hoặc qua Hotline do Công ty phân nhiệm;
- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu kinh doanh phân phối sản phẩm giặt là: Nước giặt xả, nước tẩy rửa.....
- Tìm kiếm, tạo dựng mối quan hệ với các khách hàng: khách sạn, Resort, nhà nghỉ, trường học, bệnh viện, nhà máy, nhà hàng, xưởng giặt, tiệm giặt... có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty..
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.
- Xây dựng kênh truyền thông, quảng cáo, kênh cá nhân (được cấp hotline, hỗ trợ cách làm từ phòng Marketing).
- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc triển khai thực hiện hợp đồng, thực hiện bàn giao nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, bảo hành...
- Đề xuất, đóng góp ý kiến tới BGĐ về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý và ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ: tuổi 22 trở lên.
- Yêu thích và đam mê làm kinh doanh bán hàng;
- Thành thạo: Tin học văn phòng (Word, Excel), ....
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục cao;
- Hoạt bát, năng nổ, nhanh nhẹn, có ý tưởng mới, có tham vọng trong công việc;
- Có khả năng làm việc độc lập , có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực trong công việc, có thể gắn bó lâu dài;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI