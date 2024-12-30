Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - 324 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - Tầng 2 tòa nhà Hateco Laroma Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. - Tòa nhà Lexington Westlake, số 249 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội. - Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội - Tòa nhà The Light, số 36 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam, Quận Đống Đa

- Nhận hàng, kiểm tra chất lượng và kiểm đếm số lượng và phân loại hàng hóa khi nhập kho

- Lưu chuyển hàng hóa từ trong kho ra quầy đồng thời trưng bày, sắp xếp để bán trong siêu thị bắt mắt, theo đúng quy tắc trưng bày.

- Kiểm tra date và báo cáo hàng cận date

- In tem biển giá dán lên kệ hàng

- Định kỳ thực hiện việc kiểm kê hàng hóa lưu trong kho theo yêu cầu của Trưởng quầy, đảm bảo chính xác số lượng

- Đảm bảo vệ sinh khu vực, sản phẩm, kệ, quầy... hàng ngày

- Hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn khách hàng khi được yêu cầu

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Năng động, làm việc với tinh thần trách nhiệm

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 6-7tr + Phụ cấp ăn ca 30k/ngày làm việc

- Tham gia BHXH full lương sau 1 tháng thử việc

- Hưởng 12 ngày phép / năm

- Thưởng Lễ tết các ngày 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, lương tháng thứ 13,...., Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Đánh giá tăng lương 1 lần / năm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Phó quầy / Trưởng quầy / PGĐ Siêu Thị / Giám đốc Siêu thị,....

- Các chế độ khác theo Luật định.

- Làm xoay ca 8h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

