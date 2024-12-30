Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 2 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới và khai thác date base khách hàng đã có.
- Tiếp đón khách hàng có nhu cầu đặt Tiệc cưới / Sự kiện / Hội nghị…
- Giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách đặt các gói dịch vụ Tiệc cưới/ Sự kiện / Hội nghị...
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình diễn ra Tiệc/ Sự kiện...
- Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng với khách hàng ...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale;
- Nam/ nữ; ngoại hình cân đối, ưa nhìn.
- Giao tiếp tốt, không giọng địa phương
- Trung thực, nhạy bén, nhiệt huyết và yêu nghề bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6-8tr + thưởng doanh số + thưởng KPI (Thu nhập không giới hạn 20-30tr/tháng)
- Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
- Có các chế độ phúc lợi lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng năm...;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Địa điểm làm việc: Cs1:Số 2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm;
Thời gian làm việc 8h – 17h các ngày. Nghỉ1 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

