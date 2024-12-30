Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông - Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Khảo sát và làm việc với các khách hàng là các nhà máy nhiệt điện, nhà máy cán thép, nhà máy sản xuất, các công ty thương mại, doanh nghiệp trong và ngoài nước, khách hàng khối FDI-các khu công nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. ghi nhận các thông tin thực tế và yêu cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ hợp tác

- Tư vấn và triển khai cung cấp các sản phẩm của công ty tới khách hàng dòng sản phẩm thiết bị công nghiệp

- Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, lên báo giá, hợp đồng, liên hệ và làm việc với các đối tác

- Quản lý đơn hàng và kế hoạch giao hàng cho khách thông qua bộ phận sale support

- Đăng bài về sản phẩm của công ty trên website của công ty và hỗ trợ tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng có nhu cầu

- Kết hợp theo dõi công nợ khách hàng và một số công viêc cấp trên giao.

- Mở rộng, phát triển khách hàng mới

Website công ty ứng viên có thể tham khảo: https://congnghiepmoi.com/

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tốt nghiệp đại học trở lên

- Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế

- Thuần thục các hàm exl, có kỹ năng soạn thảo văn bản

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Bao gồm lương cứng + thưởng % doanh số lương đến 40tr/tháng

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ phúc lợi tốt.

- Được đóng đầy đủ các loại BH: BHXH, BHYT, BHTN,

- Được tham gia gói khám bệnh định kỳ cho NV tại các bệnh viện lớn trong nước 1 năm/lần

- Du lịch công ty 1 lần/ năm

- Các ngày nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước (được thưởng các ngày lễ , tết)

- Thời gian làm việc từ thứ 2-hết buổi sáng ngày thứ 7

- Địa điểm VP làm việc tại Hà Đông - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Công Nghiệp Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin