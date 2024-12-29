Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương từ 5.500.000 – 7.000.000 + 380.000 Phụ cấp + thưởng % hoa hồng Thử việc 1 tháng 85% lương; Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện. Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc) Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước; Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương hàng năm Leader đào tạo tận tình, chu đáo, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhận data khách hàng từ phòng Marketting. Gọi điện tư vấn hỗ trợ khách hàng

Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng;

Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng;

Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng;

Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;

Thực hiện các công việc khác từ Leader.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế

Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, chăm chỉ, giao tiếp tốt

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 5.5 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

