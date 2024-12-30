Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Thiết bị công nghiệp, tự động hóa và tư vấn các giải pháp kỹ thuật cho các ngành công nghiệp nội địa như: rượu, bia nước giải phát, hàng tiêu dùng, điện, dầu khí, xi măng & vật liệu xây dựng, kim loại và thép, hóa chất, Ô tô – Xe máy, chế tạo máy, đường, xử lý rác thải, giấy, nhựa..

Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao

Mở rộng mạng lưới khách hàng mới

Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên với Ban giám đốc

Đàm phán các điều khoản và điều kiện với khách hàng và thương thảo để kí kết hợp đồng.

Ghi lại tất cả các dữ liệu bán hàng vào hệ thống theo dõi dữ liệu bán hàng.

Trình độ cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tự động hóa, cơ khí, chế tạo,…. (Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa HN, ĐH Điện Lực, ĐH Công Nghiệp, ĐH Kinh Tế- Kỹ thuật Công nghiệp,…)

1- 2 năm kinh nghiệm bán hàng thiết bị công nghiệp, tự đông hóa.

Kỹ năng đọc hiểu tài liệu, giao tiếp bằng Tiếng Anh

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Quyền lợi:

Thu nhập: Lương cơ bản từ VND 10 - 18 mil VND Gross + hoa hồng

Có ô tô đưa đón khi đi tỉnh xa, gặp khách hàng hoặc làm dự án

Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,…

BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.

Thưởng thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,…

Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên.

Được training, đào tạo và có lộ trình thăng tiến cụ

Xem tăng lương hàng năm và những trường hợp đặc biệt xem xét trong thời gian 3 tháng, 6 tháng.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

