Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Sản phẩm kinh doanh: Thiết bị công nghiệp, tự động hóa và tư vấn các giải pháp kỹ thuật cho các ngành công nghiệp nội địa như: rượu, bia nước giải phát, hàng tiêu dùng, điện, dầu khí, xi măng & vật liệu xây dựng, kim loại và thép, hóa chất, Ô tô – Xe máy, chế tạo máy, đường, xử lý rác thải, giấy, nhựa..
Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao
Mở rộng mạng lưới khách hàng mới
Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên với Ban giám đốc
Đàm phán các điều khoản và điều kiện với khách hàng và thương thảo để kí kết hợp đồng.
Ghi lại tất cả các dữ liệu bán hàng vào hệ thống theo dõi dữ liệu bán hàng.
Trình độ cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tự động hóa, cơ khí, chế tạo,…. (Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật như: ĐH Bách Khoa HN, ĐH Điện Lực, ĐH Công Nghiệp, ĐH Kinh Tế- Kỹ thuật Công nghiệp,…)
1- 2 năm kinh nghiệm bán hàng thiết bị công nghiệp, tự đông hóa.
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu, giao tiếp bằng Tiếng Anh
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Quyền lợi:
Thu nhập: Lương cơ bản từ VND 10 - 18 mil VND Gross + hoa hồng
Có ô tô đưa đón khi đi tỉnh xa, gặp khách hàng hoặc làm dự án
Thưởng doanh số hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)
Hỗ trợ tiền: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí
Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,…
BHXH, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.
Thưởng thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,…
Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên.
Được training, đào tạo và có lộ trình thăng tiến cụ
Xem tăng lương hàng năm và những trường hợp đặc biệt xem xét trong thời gian 3 tháng, 6 tháng.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam

Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng lửng chung cư Thủy Lợi 4, 205 Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

