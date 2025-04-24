Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Liền kề 3, Khu Đô Thị Đại Than, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm khai thác hợp tác với các nhà thầu xây dựng chung cư, công trình, cửa hàng, đại lý phân phối bán vật liệu nắp hố ga, song chắn rác, rãnh thoát nước,....
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, kí kết hợp đồng, xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng
Phối hợp tổ chức các hoạt động marketing để thúc đẩy thương hiệu và doanh số
Thực hiện các nhiệm vụ công ty giao phó.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Độ tuổi 22-40 tuổi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.
Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc hợp tác với các nhà thầu, dự án, cửa hàng, đại lý,...
Tinh thần làm việc chủ động tích cực, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm..
.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 5.000.000-8.000.000/tháng+ hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập lên tới 30 triệu/tháng)
Hoa hồng chiết khấu cao, Lương thưởng hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm.
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, giải khát mùa hè, du lịch hàng năm, tăng lương theo thâm niên...và các chế độ hấp dẫn khác.
Có hỗ trợ Data từ Marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG
