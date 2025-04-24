Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Liền kề 3, Khu Đô Thị Đại Than, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm khai thác hợp tác với các nhà thầu xây dựng chung cư, công trình, cửa hàng, đại lý phân phối bán vật liệu nắp hố ga, song chắn rác, rãnh thoát nước,....

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, kí kết hợp đồng, xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Phối hợp tổ chức các hoạt động marketing để thúc đẩy thương hiệu và doanh số

Thực hiện các nhiệm vụ công ty giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Độ tuổi 22-40 tuổi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc hợp tác với các nhà thầu, dự án, cửa hàng, đại lý,...

Tinh thần làm việc chủ động tích cực, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm..

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 5.000.000-8.000.000/tháng+ hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập lên tới 30 triệu/tháng)

Hoa hồng chiết khấu cao, Lương thưởng hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm.

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, giải khát mùa hè, du lịch hàng năm, tăng lương theo thâm niên...và các chế độ hấp dẫn khác.

Có hỗ trợ Data từ Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CON GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin