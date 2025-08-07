Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 105/73 Nguyễn Thị Tú, KP3, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Triển khai và thực hiện mục tiêu bán hàng với nhóm khách hàng và sản phẩm được phân công.

- Chăm sóc, mở rộng các nhóm khách hàng quản lý

- Tìm khiếm khách hàng mới theo mục tiêu đề ra.

- Sản phẩm: Ngành kim loại màu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên với ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm. Nếu k hông có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có đam mê với nghề kinh doanh

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, nguyên vật liệu

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc (tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng )

- Kỹ năng tìm tòi, học hỏi

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 - 15 triệu (deal lương theo kinh nghiệm) + Hoa Hồng. Thu Nhập 15-30 triệu

- Có cơ hội làm việc, học hỏi và phát triển về nghề nghiệp

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

- Nghỉ mát theo chế độ của công ty

- Thưởng quý, năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI

