Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 105/73 Nguyễn Thị Tú, KP3, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Triển khai và thực hiện mục tiêu bán hàng với nhóm khách hàng và sản phẩm được phân công.
- Chăm sóc, mở rộng các nhóm khách hàng quản lý
- Tìm khiếm khách hàng mới theo mục tiêu đề ra.
- Sản phẩm: Ngành kim loại màu
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên với ứng viên có từ 1-2 năm kinh nghiệm. Nếu k hông có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có đam mê với nghề kinh doanh
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, nguyên vật liệu
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc (tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng )
- Kỹ năng tìm tòi, học hỏi
- Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 10 - 15 triệu (deal lương theo kinh nghiệm) + Hoa Hồng. Thu Nhập 15-30 triệu
- Có cơ hội làm việc, học hỏi và phát triển về nghề nghiệp
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
- Nghỉ mát theo chế độ của công ty
- Thưởng quý, năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
