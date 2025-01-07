Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2E3 ngõ 332 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Hình thức bán hàng: B2B

Sản phẩm của công ty: Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng (chiết xuất thảo dược, cao dược liệu, men vi sinh….)

Đối tượng khách hàng: Các nhà máy gia công thực phẩm chức năng, công ty phân phối thành phẩm

Tổng hợp phân tích đánh giá thông tin về thị trường

Triển khai kế hoạch kinh doanh của phòng, tìm kiếm khách hàng mới, CSKH cũ

Theo dõi, kiểm tra quá trình bán hàng, giao hàng và thu hồi công nợ.

Làm báo cáo theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 27 trở lên.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Dượchoặc Công nghệ sinh học.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ2năm trở lên. Yêu thích, đam mê kinh doanh, có ý chí tiến thủ trong công việc. Ưu tiên các bạn đã làm qua các mặt hàng TPCN và Sữa, có kĩ năng lái xe là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kĩ năng làm việc độc lập, tự sắp xếp quản lí công việc, kĩ năng lập kế hoạch và báo cáo

Nghiêm túc, chăm chỉ , và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Khả năng xủ lý, nhạy bén với sự thay đổi thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh xứng đáng với năng lực làm việc.

Thưởng doanh số theo quý.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, cơ hội thăng tiến, phát triển tiềm năng bản thân.

Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như nghỉ mát, cưới xin, sinh nhật, ốm đau…

Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty

Các chế độ nghỉ lễ, thưởng lễ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN

