Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Việt Phát Group
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 09 Duy Tân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ đối tác khách hàng để chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững.
- Hợp tác với nhân viên ở phòng ban khác nhau để được hỗ trợ trong việc đàm phán với khách hàng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ tốt, trung thực, dễ thích nghi, tinh thần làm việc đồng đội cao.
Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 tùy năng lực ứng viên
- Thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 triệu/ tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng), thoả thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân.
- Công ty hỗ trợ ô tô để di chuyển khi đi công tác .Các phí công tác Công ty chi trả toàn bộ
- Phụ cấp đi lại, xăng xe
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng áp dụng vào công việc.
- Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí…theo luật lao động Việt Nam.
- Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước và đóng full lương cơ bản.
- Làm việc trong môi trường vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Phát Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
