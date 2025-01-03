Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 09 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ đối tác khách hàng để chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững.

- Hợp tác với nhân viên ở phòng ban khác nhau để được hỗ trợ trong việc đàm phán với khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt, trung thực, dễ thích nghi, tinh thần làm việc đồng đội cao.

- Nghiêm túc trong công việc, yêu thích kinh doanh

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin.

- Ưu tiên có bằng lái B2

Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 tùy năng lực ứng viên

- Thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 triệu/ tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng), thoả thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân.

- Công ty hỗ trợ ô tô để di chuyển khi đi công tác .Các phí công tác Công ty chi trả toàn bộ

- Phụ cấp đi lại, xăng xe

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng áp dụng vào công việc.

- Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí…theo luật lao động Việt Nam.

- Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước và đóng full lương cơ bản.

- Làm việc trong môi trường vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Phát Group

