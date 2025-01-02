Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Misa
- Hà Nội:
- Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận các đơn vị là các trường mầm mon tư thục quan tâm đến giải pháp phần mềm quản lý trường học MISA EMIS KINDERGARTEN qua các kênh: Hội thảo, gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, email.
Demo sản phẩm và tư vấn giải pháp cho nhà trường
Nắm bắt tình hình sử dụng và đeo bám để chốt hợp đồng
Chăm sóc nhà trường trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Đối tượng Khách hàng tiếp cận: Hiệu trưởng, quản lý cơ sở, kế toán, nhân viên văn phòng của các trường mầm non tư thục.
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:30) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút
Làm việc sáng Thứ 7 (08:00 - 12:00) từ 1/12 đến 30/4 hằng năm
Nghỉ sáng Thứ 7 (08:00 - 12:00) từ 1/05 đến 30/11 hằng năm
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các khối ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán,...
Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales
Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh
Không ngại di chuyển, sẵn sàng đi công tác
Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì
Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi
Thu nhậpupto 25.000.000++bao gồm:Lương cứng từ 8 - 15 triệu + Hoa hồng không giới hạn
Được cung cấp máy tính, điện thoại để bàn, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí
Đánh giá tăng lương 4 lần/năm, nhiều cơ hội tăng lương 50-70%/năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch
Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi
Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
Giải thưởng “Gấu vàng": nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất
Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Medlatec, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích, chương trình teambuilding, du lịch định kỳ
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành
Connecting Talents: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công
Breakthrough Thinking: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc
Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...)
Being Happy At Work: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc
Tiên phong công nghệ, uy tín
MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS
TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm
Hội tụ gần 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế
Xây dựng niềm tin với 350.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia
Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa
