Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch,... Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,... theo quy định nhà nước; Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài; Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục; Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyên môn; Được phát huy năng lực bản thân với những danh mục công việc phù hợp nhất., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận khách hàng tiềm năng từ team marketing, đại lý

Thực hiện tư vấn khách hàng (qua điện thoại, Zalo, email, trực tiếp .....) (70%);

Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng có nhu cầu xin visa (thị thực)/ du học, định cư,... , (Tất cả các kênh truyền thông thông tin như: social media, đối tác, các mối quan hệ,...) (30%);

Giám sát quá trình hoàn thiện hồ sơ của khách hàng (có bộ phận chuyên làm hồ sơ), có thể cùng khách hàng đi nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận thị thực (Visa) hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán;

Quản lý hệ thống đại lý, thúc đẩy đại lý hoạt động nhằm tăng số lượng khách hàng tiềm năng từ đại lý

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu các mảng visa, du học (và định cư nếu đủ khả năng)

Thực hiện các công việc bổ trợ cho công tác tư vấn và kinh doanh dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm việc liên quan đến tư vấn, ưu tiên tư vấn dịch vụ khách hàng cao cấp (Visa/ du lịch/ tư vấn du học/ bảo hiểm/ bất động sản... );

Có khả năng chốt Sales tốt và chăm sóc khách hàng;

Độ tuổi 22 - 35 (Không phân biệt giới tính);

Hoạt ngôn, tự tin, mạnh dạn tư vấn khách hàng, bình tĩnh xử lý tình huống;

Thành thạo tin học văn phòng;

Nhanh nhạy về các ứng dụng công nghệ AI là điểm cộng;

Biết tiếng Anh là một lợi thế;

Nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc;

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động;

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm hoặc sẵn sàng xây dựng thương hiệu cá nhân trên Social media cũng như các mối quan hệ hỗ trợ cho công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông Weatherplus

