Tuyển Nhân viên kinh doanh The Light Hotel Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

The Light Hotel Hanoi
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
The Light Hotel Hanoi

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại The Light Hotel Hanoi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 128

- 130 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng trên các trang web.
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh OTA theo kế hoạch tháng, quý, năm.
- Xây dựng chính sách giá cho từng đối tượng khách hàng, đối tác và các chương trình khuyến mại phù hợp theo từng thời kỳ.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các OTA sẵn có, xây dựng quan hệ với khách hàng mới.
- Làm việc với các đại lý du lịch, các công ty thương mại, khách hàng lẻ... qua hệ thống online.
- Duy trì hoạt động, cập nhập thông tin, phản hồi khách hàng trên Fanpage/ FB và các trang online.
- Có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng để có điểm reiview tốt nhất.
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động bán hàng, đơn hàng, hợp đồng thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của DOS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn từ 3* trở lên.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nam/ nữ: từ 30 tuổi trở lên
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng và Internet.
- Quảng giao, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch

Tại The Light Hotel Hanoi Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Light Hotel Hanoi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

The Light Hotel Hanoi

The Light Hotel Hanoi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 128-130 Hang Bong Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi Old Quarter, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

