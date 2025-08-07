Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP BĐS HECOLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP BĐS HECOLAND
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Sáng tạo nội dung tuyển dụng: Lên ý tưởng, viết bài thu hút, triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh tuyển dụng (Facebook, Zalo, Website, v.v...).
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự phù hợp theo chỉ tiêu được giao.
Duy trì và mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí kinh doanh tại công ty.
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và khơi dậy tinh thần làm việc, động lực bán hàng cho đội ngũ nhân sự mới.
Phối hợp cùng các phòng ban để tối ưu hiệu quả tuyển dụng và đào tạo.
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, Internet, kỹ năng viết và truyền thông cơ bản.
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, chủ động học hỏi và sáng tạo.
Có tư duy tích cực, giao tiếp tốt, biết lắng nghe và tạo động lực cho người khác.
Tại CÔNG TY CP BĐS HECOLAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7.500.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng hoa hồng tuyển dụng: Thu nhập thực tế từ 15 – 30 triệu/tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có thể phát triển lên các vị trí trưởng nhóm – trưởng phòng nhân sự.
Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với những bạn yêu thích sự chủ động.
Cơ hội tiếp cận, giao lưu và học hỏi từ các chuyên gia và môi giới giỏi trong lĩnh vực BĐS, nâng cao kỹ năng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BĐS HECOLAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
