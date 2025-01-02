Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Hadu 79 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các thông tin về khách hàng, sử dụng các phương tiện internet, các mối quan hệ để liên hệ khách hàng tiềm năng là các Doanh nghiệp, công ty, tổ chức cá nhân cần gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe,...

Đàm phán, xúc tiến, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng phát triển khách hàng.

Thực hiện các công việc liên quan khác.

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên nam / nữ tuổi 22 đến 40

- Am hiểu về ngành dược;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, năng động trung thực và có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên :

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Dược, ngành hóa, hóa dược, công nghệ sinh học tại Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa Học Tự Nhiên,...

- Yêu thích công việc kinh doanh. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Kinh doanh, Truyền thông, bán hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hadu 79 Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập xứng đáng theo năng lực.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

- Nhiều cơ hội thăng tiến, thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết,...

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật,...

Địa điểm làm việc: Số 9- Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hadu 79

