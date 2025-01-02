Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: trẻ trung, năng động, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng trên kênh online, offline
- Giám sát các bộ phận trong Công ty thực hiện đơn hàng (thiết kế, sản xuất, marketing)
- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng (nếu có)
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công việc định kì

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, marketing...
- Độ tuổi: 24-28 tuổi
Có 1 năm kinh nghiệm làm sale (ưu tiên làm việc tại các nhà hàng, khách sạn)
- Yêu cầu: Giới tính Nữ
- Tính cách: năng nổ, nhiệt tình và vui vẻ
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Lưu ý: do hạn chế về thời gian, nhà tuyển dụng chỉ phản hồi những CV phù hợp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 7799 VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số 9 Tô Hiến Thành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

