Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn bán hàng chốt đơn (data do mkt mang về).Tư vấn giải pháp và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ bán các đơn mua lại.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Các công việc khác liên quan dưới sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm
Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên các ngành liên quan (kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...).
Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng
2. Kỹ năng cần thiết
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết phục
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng xử lý tình huống
3. Tính cách và thái độ
Nhiệt tình, chủ động và kiên trì trong công việc.
Có tinh thần học hỏi và cải thiện kỹ năng bản thân.
Thái độ chuyên nghiệp, luôn đặt khách hàng làm trung tâm.
Trung thực, đáng tin cậy và có trách nhiệm.
4. Yêu cầu cụ thể về công việc
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực doanh số.
Biết cách sử dụng các công cụ bán hàng như phần mềm bán hàng cơ bản
Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ mà công ty cung cấp.
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 6 - 8 triệu + % hoa hồng
Thời gian làm việc : 8h30 đến 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) từ Thứ 2 đến Thứ 6, sáng Thứ 7 làm onl tại nhà và nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ nhật.
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện,hòa đồng.
Tham gia du lịch hè, team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty
Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ

