Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hướng dẫn hội viên tham quan phòng tập.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn chương trình hội viên thích hợp nhất cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ fitness, sức khỏe, spa....

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tính tự giác và chủ động cao trong xử lý công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và kỹ năng bán hàng

- Ham học hỏi, trách nhiệm trong công việc.

- Năng động, trung thực và chịu áp lực công việc cao..

- Thu nhập: 7.000.000đ/tháng (LCB) + hoa hồng theo doanh số (upto 8%)

- Thu nhập cạnh tranh: (15.000.000đ - 30.000.000đ/ tháng), thưởng lễ Tết,....

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

