Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 439 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Hướng dẫn hội viên tham quan phòng tập.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn chương trình hội viên thích hợp nhất cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ fitness, sức khỏe, spa....
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tính tự giác và chủ động cao trong xử lý công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và kỹ năng bán hàng
- Ham học hỏi, trách nhiệm trong công việc.
- Năng động, trung thực và chịu áp lực công việc cao..
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tính tự giác và chủ động cao trong xử lý công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và kỹ năng bán hàng
- Ham học hỏi, trách nhiệm trong công việc.
- Năng động, trung thực và chịu áp lực công việc cao..
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7.000.000đ/tháng (LCB) + hoa hồng theo doanh số (upto 8%)
- Thu nhập cạnh tranh: (15.000.000đ - 30.000.000đ/ tháng), thưởng lễ Tết,....
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
- Thu nhập cạnh tranh: (15.000.000đ - 30.000.000đ/ tháng), thưởng lễ Tết,....
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ khác theo luật Lao động
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
