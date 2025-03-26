Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 657 Tân Sơn,P12,Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Liên hệ khách hàng mới giới thiệu, tư vấn và chốt sản phẩm: Mũ bảo hiểm cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và mới.

Làm báo cáo hàng ngày. Data khách hàng có sẵn.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18-28, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, bán hàng.

Tinh thần cầu tiến, ngay thẳng, quyết liệt.

Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm việc.

Thái độ: Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng: Excel, Word, Powerpoint.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 7-10tr/tháng (tùy năng lực) + PC điện thoại + máy tính + Hoa hồng (Từ 2 - 25 triệu/ tháng).

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Teambuilding, Du xuân, Nghỉ hè.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.

Có cơ thăng tiến phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

