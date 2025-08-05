Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 657 Tân Sơn. P12,Gò Vấp., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ và mới.
Liên hệ khách hàng mới giới thiệu và tư vấn sản phẩm của công ty: Nón bảo hiểm cho khách hàng.
Gửi mẫu, chốt hợp đồng với khách hàng.
Làm báo cáo theo tuần,tháng.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25-35(1990-2000), ngoại hình ưa nhìn.
- Ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc với nhóm khách hàng doanh nghiệp.
- Có khả năng thuyết trình, lập báo cáo phân tích
- Tinh thần cầu tiến, ngay thẳng, quyết liệt.
- Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm việc.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt
- Thái độ: Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng: Excel, Word, Powerpoint.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 9-10tr/tháng (tùy năng lực) + PC điện thoại + máy tính. + Hoa hồng (Thu nhập Từ 15 - 30 triệu/ tháng)
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Teambuilding, Du xuân, Nghỉ hè.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.
- Được đào tạo và có cơ thăng tiến phát triển trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

