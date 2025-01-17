Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty Cổ phần Tiếp vận Thế Kỷ - YP6 – KCN Yên Phong – Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng mới và thực hiện chào bán các dịch vụ logistics của Công ty: kho, vận tải, thủ tục hải quan và các dịch vụ Logistics liên quan

• Tư vấn cho khách hàng, chào giá, lên dự thảo hợp đồng, làm thủ tục ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;

• Phối hợp với các đơn vị trong nội bộ cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

• Theo dõi công nợ khách hàng; CSKH sau bán hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng của công ty;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên;

• Có kinh nghiệm từ 01 – 03 năm ở vị trí tương đương;

• Có kiến thức về các hoạt động kinh doanh, khai thác các dịch vụ logistics;

• Tiếng Trung giao tiếp tốt, biết tiếng Anh là 1 lợi thế;

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ trình chiếu, thuyết trình, kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

Quyền lợi:

Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

