Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Quảng Ninh - Hà Tĩnh ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ Báo giá, làm việc với khách hàng,

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm

Các công việc khác do Trưởng Bộ phận giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23-39;

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng công nghiệp;

Có đủ sức khỏe làm việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhà ở tại văn phòng Hà Nội, Quảng Ninh

Có xe 7 chỗ thuận tiện đi công tác,

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động.

Thưởng Lễ, Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh;

Hỗ trợ cơm trưa,

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

