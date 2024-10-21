Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Quảng Ninh
- Hà Tĩnh ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ Báo giá, làm việc với khách hàng,
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm
Các công việc khác do Trưởng Bộ phận giao.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 23-39;
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng công nghiệp;
Có đủ sức khỏe làm việc;
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng công nghiệp;
Có đủ sức khỏe làm việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Có nhà ở tại văn phòng Hà Nội, Quảng Ninh
Có xe 7 chỗ thuận tiện đi công tác,
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động.
Thưởng Lễ, Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh;
Hỗ trợ cơm trưa,
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hằng năm.
Có xe 7 chỗ thuận tiện đi công tác,
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động.
Thưởng Lễ, Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh;
Hỗ trợ cơm trưa,
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI