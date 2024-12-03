Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại cửa hàng & Bán hàng.

Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.

Thực hiện thanh toán bill cho khách hàng và thực hiện các báo cáo.

Trưng bày sản phẩm, truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm & công ty đến khách hàng.

Chạy các chương trình khuyến mãi, chia sẻ, giải đáp về sản phẩm cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trong độ tuổi: 18 - 30 tuổi

Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt

Có thể sắp xếp làm việc theo ca xoay: Ca 1: 8h - 16h, Ca 2: 15h - 22h.

Ưu tiên:

Ứng viên có ngoại hình khá.

Kinh nghiệm bán hàng trong ngành thời trang.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc thưởng các ngày lễ tết trong năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau thai sản

Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của NV công ty

Số ngày phép nghỉ trong năm: 16 ngày

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Được công ty đào tạo và gửi đi đào tạo về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.