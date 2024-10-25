Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường Lạc Long Quân
- Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tư vấn, lên đơn cho tệp Khách hàng
Chăm sóc các đại lý của Công Ty
Duy trì và Phát triển quan hệ khách hàng qua Zalo, điện thoại, email.
Giải đáp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt. Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng. Biết tố chức, sắp xếp công viêc. Tin học văn phòng, Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế.
Giao tiếp tốt.
Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Biết tố chức, sắp xếp công viêc.
Tin học văn phòng,
Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp hâm niên + Thưởng KPI Doanh số. Teambuilding hàng năm, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Học việc có lương. Có cơ hội thăng tiến
Lương cứng: 6.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp hâm niên + Thưởng KPI Doanh số.
Teambuilding hàng năm, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật
Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Học việc có lương.
Có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH
