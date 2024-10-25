Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Lạc Long Quân - Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tư vấn, lên đơn cho tệp Khách hàng Chăm sóc các đại lý của Công Ty Duy trì và Phát triển quan hệ khách hàng qua Zalo, điện thoại, email. Giải đáp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng

Tư vấn, lên đơn cho tệp Khách hàng

Chăm sóc các đại lý của Công Ty

Duy trì và Phát triển quan hệ khách hàng qua Zalo, điện thoại, email.

Giải đáp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt. Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng. Biết tố chức, sắp xếp công viêc. Tin học văn phòng, Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế.

Giao tiếp tốt.

Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Biết tố chức, sắp xếp công viêc.

Tin học văn phòng,

Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp hâm niên + Thưởng KPI Doanh số. Teambuilding hàng năm, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Học việc có lương. Có cơ hội thăng tiến

Lương cứng: 6.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp hâm niên + Thưởng KPI Doanh số.

Teambuilding hàng năm, thưởng Lễ Tết, tháng lương thứ 13, quà sinh nhật

Hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Học việc có lương.

Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ÁI LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin