Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sewon Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: CN6 - 3, KCN Quế Võ 3, Phường Việt Hùng, TX Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hẹn gặp và làm việc với khách hàng

- Giới thiệu về công ty, sản phẩm dựa theo thị yếu khách hàng

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng

- Giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh khá tốt trở lên

- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực linh kiện điện tử,...)

- Giao tiếp tốt

- Kỹ năng tin học văn phòng, thuyết phục khách hàng,...

Tại Công ty TNHH Sewon Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

- Tham gia BHXH, BHYT, công đoàn,...

- Thưởng các ngày Lễ, Tết,... hàng năm

- Có cơ hội đi du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sewon Vina

