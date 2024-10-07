Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sewon Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sewon Vina
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: CN6
- 3, KCN Quế Võ 3, Phường Việt Hùng, TX Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Hẹn gặp và làm việc với khách hàng
- Giới thiệu về công ty, sản phẩm dựa theo thị yếu khách hàng
- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng
- Giải quyết các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng anh khá tốt trở lên
- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực linh kiện điện tử,...)
- Giao tiếp tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng, thuyết phục khách hàng,...
Tại Công ty TNHH Sewon Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
- Tham gia BHXH, BHYT, công đoàn,...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết,... hàng năm
- Có cơ hội đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sewon Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
