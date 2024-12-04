Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Lô CN 8, KCN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
- Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng
- Quản lý và giám sát kế hoạch xuất hàng
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và kế hoạch xuất hàng
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng
- Có kinh nghiệm về kinh doanh 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15-22Tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
