Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 21, Đường 8, Khu công nghiệp Thương Mại và Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh II, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.

- Duy trì mối quan hệ thân thiết và chăm sóc khách hàng hiện tại.

- Lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo tuần, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Không yêu cầu.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc điều hành về cung cấp suất ăn.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo.

Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng ngày Lễ; Tết, Lương tháng thứ 13, thưởng doanh số; ... . Xe đưa đón nhân sự: Bắc Ninh; Hải Dương; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên. Đóng bảo hiểm trên tổng mức lương. Đánh giá, xét duyệt tăng lương định kì hàng năm. Ăn trưa miễn phí tại công ty

Thưởng ngày Lễ; Tết, Lương tháng thứ 13, thưởng doanh số; ... .

Xe đưa đón nhân sự: Bắc Ninh; Hải Dương; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên.

Đóng bảo hiểm trên tổng mức lương.

Đánh giá, xét duyệt tăng lương định kì hàng năm.

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin