Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Chịu trách nhiệm tăng trưởng doanh thu tại khu vực được phân chia

- Nghiên cứu phát triển khách hàng tiềm năng

- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ thường xuyên

- Cập nhật thông tin khách hàng cho cấp trên mỗi ngày

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở các vị trí Sales đặc biệt là sales chuyển phát nhanh, freight forwarder,...

- Nói lưu loát tiếng Anh (biết thêm tiếng Trung là 1 điểm cộng)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Siêng năng, chịu khó, trung thực

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH S.F.Express Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập mỗi tháng lên đến 50-60 triệu hoặc hơn tùy năng lực, thu nhập không giới hạn

- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (T7 online support khách hàng qua group chat)

- Hỗ trợ cung cấp laptop khi đi làm

- Đóng bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ đầy đủ

- Cử đi nước ngoài training...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH S.F.Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin