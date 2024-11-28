Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH S.F.Express
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Chịu trách nhiệm tăng trưởng doanh thu tại khu vực được phân chia
- Nghiên cứu phát triển khách hàng tiềm năng
- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ thường xuyên
- Cập nhật thông tin khách hàng cho cấp trên mỗi ngày
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở các vị trí Sales đặc biệt là sales chuyển phát nhanh, freight forwarder,...
- Nói lưu loát tiếng Anh (biết thêm tiếng Trung là 1 điểm cộng)
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Siêng năng, chịu khó, trung thực
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Tại Công Ty TNHH S.F.Express Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập mỗi tháng lên đến 50-60 triệu hoặc hơn tùy năng lực, thu nhập không giới hạn
- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (T7 online support khách hàng qua group chat)
- Hỗ trợ cung cấp laptop khi đi làm
- Đóng bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ đầy đủ
- Cử đi nước ngoài training...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH S.F.Express
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
