Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Nhà Thái
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần Nhà Thái

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Nhà Thái

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- ALDO, TTTM Lotte Westlake, 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

- ALDO, Tầng L1

- 04, Vincom Metropolis, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- ALDO, Tầng T135

- 1, AEON Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

- ALDO, Tầng 1, AEON Mall Hà Đông, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

- ALDO, Tầng L1

- 11, TTTM Vincom Plaza Bắc Ninh, Trần Hưng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng Giày dép & túi xách thương hiệu ALDO tại cửa hàng
Đảm bảo doanh số cá nhân và cửa hàng
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định
Vệ sinh quầy kệ, cửa hàng
Kiểm đếm hàng hóa
Các công việc khác được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp lưu loát, chủ động với Khách hàng
Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn khách hàng
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu khó và tinh thần học hỏi
Đam mê thời trang
Ngoại hình ưa nhìn
Có thể làm việc theo ca, tăng ca theo yêu cầu công việc
Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo Hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Công việc ổn định
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phong cách làm việc trong thương hiệu quốc tế
Được hưởng các quyền lợi của nhãn hàng: Tham gia các ngày lễ, tết do công ty tổ chức; Nhận quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc năng động, cởi mở
Có cơ hội để nâng cao tiếng Anh giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhà Thái

Công ty cổ phần Nhà Thái

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

