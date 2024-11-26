Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ALDO, TTTM Lotte Westlake, 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội - ALDO, Tầng L1 - 04, Vincom Metropolis, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - ALDO, Tầng T135 - 1, AEON Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội - ALDO, Tầng 1, AEON Mall Hà Đông, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - ALDO, Tầng L1 - 11, TTTM Vincom Plaza Bắc Ninh, Trần Hưng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng Giày dép & túi xách thương hiệu ALDO tại cửa hàng

Đảm bảo doanh số cá nhân và cửa hàng

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định

Vệ sinh quầy kệ, cửa hàng

Kiểm đếm hàng hóa

Các công việc khác được giao bởi quản lý

Khả năng giao tiếp lưu loát, chủ động với Khách hàng

Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn khách hàng

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu khó và tinh thần học hỏi

Đam mê thời trang

Ngoại hình ưa nhìn

Có thể làm việc theo ca, tăng ca theo yêu cầu công việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + trợ cấp + thưởng

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo Hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Công việc ổn định

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phong cách làm việc trong thương hiệu quốc tế

Được hưởng các quyền lợi của nhãn hàng: Tham gia các ngày lễ, tết do công ty tổ chức; Nhận quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Môi trường làm việc năng động, cởi mở

Có cơ hội để nâng cao tiếng Anh giao tiếp

