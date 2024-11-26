Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhà Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Nhà Thái
- Hà Nội:
- ALDO, TTTM Lotte Westlake, 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- ALDO, Tầng L1
- 04, Vincom Metropolis, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- ALDO, Tầng T135
- 1, AEON Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- ALDO, Tầng 1, AEON Mall Hà Đông, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- ALDO, Tầng L1
- 11, TTTM Vincom Plaza Bắc Ninh, Trần Hưng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng Giày dép & túi xách thương hiệu ALDO tại cửa hàng
Đảm bảo doanh số cá nhân và cửa hàng
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định
Vệ sinh quầy kệ, cửa hàng
Kiểm đếm hàng hóa
Các công việc khác được giao bởi quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn khách hàng
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu khó và tinh thần học hỏi
Đam mê thời trang
Ngoại hình ưa nhìn
Có thể làm việc theo ca, tăng ca theo yêu cầu công việc
Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Tại Công ty cổ phần Nhà Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo Hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Công việc ổn định
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, phong cách làm việc trong thương hiệu quốc tế
Được hưởng các quyền lợi của nhãn hàng: Tham gia các ngày lễ, tết do công ty tổ chức; Nhận quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc năng động, cởi mở
Có cơ hội để nâng cao tiếng Anh giao tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI