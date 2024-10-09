Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán và chăm sóc khách hàng. Phát triển kênh Đại lý, hỗ trợ kênh bán. Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ công tác marketing, bán hàng nội bộ. Triển khai hoạt động đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty. Phụ trách Kinh doanh các lĩnh vực tại địa bàn huyện được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông... Tin học: Thành thảo tin học văn phòng Kiến thức về Kinh doanh, marketing, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng. Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán. Giới tính: Nam/Nữ, 35 Tuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông...

Tin học: Thành thảo tin học văn phòng

Kiến thức về Kinh doanh, marketing, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng.

Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán.

Giới tính: Nam/Nữ, 35 Tuổi

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến. Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc. Chế độ phúc lợi tốt theo chính sách của tập đoàn Viettel.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BẮC NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

