Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn món ăn, tư vấn các gói dịch vụ và sự kiện cho khách.
- Quản lý và chăm sóc khách hàng đã đến sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và chất lượng.
- Khảo sát thị trường, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ của thị trường và đưa ra các kiến nghị giải pháp
- Xử lý giải quyết các công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có KN làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Tốt nghiệp: CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc ngành nghề liên quan
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
- Mức lương: up to 15M (trao đổi khi phỏng vấn)
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 23 Lê Thái Tổ - Tp Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

