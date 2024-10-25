Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn món ăn, tư vấn các gói dịch vụ và sự kiện cho khách.
- Quản lý và chăm sóc khách hàng đã đến sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và chất lượng.
- Khảo sát thị trường, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ của thị trường và đưa ra các kiến nghị giải pháp
- Xử lý giải quyết các công việc liên quan đến chuyên môn của mình.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có KN làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
- Tốt nghiệp: CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc ngành nghề liên quan
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng
- Tốt nghiệp: CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc ngành nghề liên quan
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
- Mức lương: up to 15M (trao đổi khi phỏng vấn)
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.
- Mức lương: up to 15M (trao đổi khi phỏng vấn)
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC
