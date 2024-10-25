Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 23 Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn món ăn, tư vấn các gói dịch vụ và sự kiện cho khách.

- Quản lý và chăm sóc khách hàng đã đến sử dụng dịch vụ.

- Xây dựng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và chất lượng.

- Khảo sát thị trường, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ của thị trường và đưa ra các kiến nghị giải pháp

- Xử lý giải quyết các công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có KN làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.

- Tốt nghiệp: CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc ngành nghề liên quan

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

- Mức lương: up to 15M (trao đổi khi phỏng vấn)

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN KINH BẮC

