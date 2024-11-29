Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hải Dương - Bắc Ninh ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chịu trách nhiệm bán hàng kênh nhà hàng, khách sạn.

- Thực hiện các hoạt động bán hàng, lập mục tiêu bán hàng (kênh bán hàng, khách hàng target)

- Hỗ trợ leader về hoạt động đề xuất sản phẩm, các buổi Demo sản phẩm đến khách hàng.

- Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày.

- Đi thị trường, thu thập thông tin thị trường, thực hiện các báo cáo hoạt động liên quan theo yêu cầu cấp trên.

-Kinh doanh hóa phẩm nước giặt, nước rửa chén

Yêu Cầu Công Việc

-Đã từng có kinh nghiệm làm thị trường Horeca là một lợi thế.

- Ưu tiên UV có thể đi làm ngay

- Yêu thích công việc bán hàng và có tố chất của người bán hàng

- Chịu khó, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chịu được áp lực công việc. Công việcbán hàng thường xuyên gặp khách hàng ở ngoài thị trường.

- Có khả năng đàm phán thuyết phục chốt đơn hàng.

- Có phương tiện di chuyển riêng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn:

Lương cơ bản + % hoa hồng

Tổng thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng

Không gò bó thời gian, không cần đến công ty thường xuyên chỉ cần đạt doanh thu.

Cách Thức Ứng Tuyển

