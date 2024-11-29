Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hải Dương
- Bắc Ninh ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm bán hàng kênh nhà hàng, khách sạn.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng, lập mục tiêu bán hàng (kênh bán hàng, khách hàng target)
- Hỗ trợ leader về hoạt động đề xuất sản phẩm, các buổi Demo sản phẩm đến khách hàng.
- Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày.
- Đi thị trường, thu thập thông tin thị trường, thực hiện các báo cáo hoạt động liên quan theo yêu cầu cấp trên.
-Kinh doanh hóa phẩm nước giặt, nước rửa chén
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Đã từng có kinh nghiệm làm thị trường Horeca là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM
