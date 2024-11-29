Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hải Dương

- Bắc Ninh ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm bán hàng kênh nhà hàng, khách sạn.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng, lập mục tiêu bán hàng (kênh bán hàng, khách hàng target)
- Hỗ trợ leader về hoạt động đề xuất sản phẩm, các buổi Demo sản phẩm đến khách hàng.
- Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày.
- Đi thị trường, thu thập thông tin thị trường, thực hiện các báo cáo hoạt động liên quan theo yêu cầu cấp trên.
-Kinh doanh hóa phẩm nước giặt, nước rửa chén

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã từng có kinh nghiệm làm thị trường Horeca là một lợi thế.
- Ưu tiên UV có thể đi làm ngay
- Yêu thích công việc bán hàng và có tố chất của người bán hàng
- Chịu khó, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và chịu được áp lực công việc. Công việcbán hàng thường xuyên gặp khách hàng ở ngoài thị trường.
- Có khả năng đàm phán thuyết phục chốt đơn hàng.
- Có phương tiện di chuyển riêng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:
Lương cơ bản + % hoa hồng
Tổng thu nhập từ 15 - 30 triệu/tháng
Không gò bó thời gian, không cần đến công ty thường xuyên chỉ cần đạt doanh thu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 14, ngách 129/43, đường Bát Khối, tổ 7, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

