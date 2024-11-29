Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đông Anh ...và 2 địa điểm khác, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bia hơi Hà Nội đến các nhà hàng, quán cơm, quán nhậu trên địa bàn được giao
Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật thông tin thị trường và đề xuất hướng giải quyết
Chăm sóc khách hàng cũ và mới của công ty
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ: 20-40, tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình, năng động
- Yêu thích kinh doanh, muốn phát triển bản thân.
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình, năng động
- Yêu thích kinh doanh, muốn phát triển bản thân.
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng lương cứng thỏa thuận + doanh số. Thu nhập hơn 10tr và không giới hạn.
- Chính sách lương không giới hạn thu nhập vì: Khi khách hàng chốt hợp đồng mua hàng, bộ phận giao hàng của công ty sẽ tiếp quản chăm sóc. Nhân viên kinh doanh không cần chăm khách hàng cũ mà vẫn hưởng thu nhập trên sản lượng tiêu thụ của họ và có nhiều thời gian để tiếp cận khách hàng mới.
- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc cuối năm.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, được nghỉ ngày CN và các ngày Lễ, Tết
- Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến
- Chính sách lương không giới hạn thu nhập vì: Khi khách hàng chốt hợp đồng mua hàng, bộ phận giao hàng của công ty sẽ tiếp quản chăm sóc. Nhân viên kinh doanh không cần chăm khách hàng cũ mà vẫn hưởng thu nhập trên sản lượng tiêu thụ của họ và có nhiều thời gian để tiếp cận khách hàng mới.
- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc cuối năm.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, được nghỉ ngày CN và các ngày Lễ, Tết
- Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI