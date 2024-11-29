Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đông Anh ...và 2 địa điểm khác, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bia hơi Hà Nội đến các nhà hàng, quán cơm, quán nhậu trên địa bàn được giao

Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật thông tin thị trường và đề xuất hướng giải quyết

Chăm sóc khách hàng cũ và mới của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ: 20-40, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình, năng động

- Yêu thích kinh doanh, muốn phát triển bản thân.

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương cứng thỏa thuận + doanh số. Thu nhập hơn 10tr và không giới hạn.

- Chính sách lương không giới hạn thu nhập vì: Khi khách hàng chốt hợp đồng mua hàng, bộ phận giao hàng của công ty sẽ tiếp quản chăm sóc. Nhân viên kinh doanh không cần chăm khách hàng cũ mà vẫn hưởng thu nhập trên sản lượng tiêu thụ của họ và có nhiều thời gian để tiếp cận khách hàng mới.

- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc cuối năm.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, được nghỉ ngày CN và các ngày Lễ, Tết

- Công việc ổn định, lâu dài và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THANH

