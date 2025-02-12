Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường NP06 - 16N2, Khu đô thị thương mại dịch vụ The Seasons, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài

Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu doanh thu

Chịu trách nhiệm doanh số, thúc đẩy phát triển của công ty và chính bản thân bạn

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18-35 tuổi, đam mê và sẵn sàng thử thách bản thân

Không cần kinh nghiệm, đào tạo chuyên sâu để bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, tự tin trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: 6-8 triệu/tháng + Thưởng cực kỳ hấp dẫn theo doanh số

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, Lương tháng 13, Thưởng Tết

Chế độ đãi ngộ: Cơm trưa miễn phí, du lịch 1-2 lần/năm, nghỉ lễ theo nhà nước

4 ngày off/tháng, thời gian làm việc linh hoạt để bạn cân bằng cuộc sống và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.