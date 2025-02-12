Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN
- Bình Dương:
- Đường NP06
- 16N2, Khu đô thị thương mại dịch vụ The Seasons, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài
Tìm kiếm và phát triển khách hàng
tiềm năng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài
Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu doanh thu
Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng
để đạt được mục tiêu doanh thu
Chịu trách nhiệm doanh số, thúc đẩy phát triển của công ty và chính bản thân bạn
Chịu trách nhiệm doanh số
, thúc đẩy phát triển của công ty và chính bản thân bạn
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 18-35 tuổi
, đam mê và sẵn sàng thử thách bản thân
Không cần kinh nghiệm, đào tạo chuyên sâu để bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực
Không cần kinh nghiệm
, đào tạo chuyên sâu để bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, tự tin trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
, năng động, tự tin trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn
: 6-8 triệu/tháng + Thưởng cực kỳ hấp dẫn theo doanh số
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, Lương tháng 13, Thưởng Tết
Phúc lợi đầy đủ
: BHXH, Lương tháng 13, Thưởng Tết
Chế độ đãi ngộ: Cơm trưa miễn phí, du lịch 1-2 lần/năm, nghỉ lễ theo nhà nước
Chế độ đãi ngộ
: Cơm trưa miễn phí, du lịch 1-2 lần/năm, nghỉ lễ theo nhà nước
4 ngày off/tháng, thời gian làm việc linh hoạt để bạn cân bằng cuộc sống và công việc
4 ngày off/tháng
, thời gian làm việc linh hoạt để bạn cân bằng cuộc sống và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI