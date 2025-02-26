Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- C16 – NV5, ô số 1 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Chăm sóc khách hàng, đại lý, nhà phân phối có sẵn theo khu vực được phân công.
- Tìm kiếm khách hàng mới.
- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng.
- Triển khai chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
- Báo cáo về kết quả bán hàng cho quản lý khu vực
- Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường,khách hàng,đại lý mới.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên…..

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt Nghiệp THPT trở lên.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm trong môi trường vật tư kim khí.
- Nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, mua bán các ngành liên quan
- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Năng động.
- Bảo mật.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Gross 6 triệu + 50k/ngày (hỗ trợ tiền cơm) + Thưởng KPI + Hoa hồng
- Tham gia BHXH khi kí HĐLĐ, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, teambuilding, lương tháng 13. Từ đủ 2 năm làm việc sẽ nhận lương tháng 14.
- Thời gian: Thứ 2 – 6 (8h – 17h) và thứ 7( 8h00-16h30).
- Nơi làm việc: Tại thị trường Tỉnh/Huyện được phân công ở Hà Nội.
- Địa điểm: C16 – NV5, ô số 1 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số j03 - L01 An Phú shop villa , khu đô thị Dương Nội , Phường Dương Nội , Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

