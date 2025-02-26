Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C16 – NV5, ô số 1 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Chăm sóc khách hàng, đại lý, nhà phân phối có sẵn theo khu vực được phân công.

- Tìm kiếm khách hàng mới.

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến khách hàng.

- Triển khai chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

- Báo cáo về kết quả bán hàng cho quản lý khu vực

- Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường,khách hàng,đại lý mới.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên…..

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt Nghiệp THPT trở lên.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm trong môi trường vật tư kim khí.

-

- Nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, mua bán các ngành liên quan

- Nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, mua bán các ngành liên quan

Nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, mua bán các ngành liên quan

- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Năng động.

Năng động.

- Bảo mật.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Gross 6 triệu + 50k/ngày (hỗ trợ tiền cơm) + Thưởng KPI + Hoa hồng

Gross 6 triệu + 50k/ngày (hỗ trợ tiền cơm) + Thưởng KPI + Hoa hồng

- Tham gia BHXH khi kí HĐLĐ, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, teambuilding, lương tháng 13. Từ đủ 2 năm làm việc sẽ nhận lương tháng 14.

- Thời gian: Thứ 2 – 6 (8h – 17h) và thứ 7( 8h00-16h30).

- Nơi làm việc: Tại thị trường Tỉnh/Huyện được phân công ở Hà Nội.

- Địa điểm: C16 – NV5, ô số 1 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Blue Bird

