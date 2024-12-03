Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội - Paris Baguette, B1 - K4, Vincom Center Metropolis, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Giới thiệu các sản phẩm bánh mì, bánh ngọt cho khách hàng

- Phụ trách bán hàng, thu ngân

- Dọn dẹp, lau dọn quầy kệ

- Hỗ trợ pha chế các đồ uống

- Ứng viên được lựa chọn làm việc tại các cửa hàng của Paris Baguette tại Hà Nội:

+ PB The Manor Mỹ Đình : B010 Khu đô thị The Manor , Hoàng Trọng Mậu, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (tuyển gấp)

+ PB Trung Hòa : số 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

+ PB Metropolis: B1-K4 Vincom Center Metropolis, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

- Ưu tiên các ứng viên có thể làm full-time xoay ca

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn,chịu khó

- Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng

- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao

- Độ tuổi từ 18-32

Lưu ý: Việc bạn nộp hồ sơ xin việc tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam đồng nghĩa bạn đã đồng ý cho công ty TNHH Paris Baguette Việt nam sử dụng các thông tin cá nhân được thể hiện trong hồ sơ xin việc để phục vụ cho Quy trình tuyển dụng và làm việc tại Công ty Paris Baguette Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 6 - 8 triệu, thử việc 1 tháng nhận 100% lương

- Lương tháng 13

- Ngày nghỉ năm: 12 ngày phép / năm , các ngày phép phúc lợi khác

- Chế độ phúc lợi tốt (sinh nhật, hiếu / hỉ, picnic, khám sức khỏe định kỳ ...)

- Được đóng các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH ... sau 1 tháng thử việc

- Được xem xét tăng lương 6 tháng / lần

- Đào tạo các kĩ năng bán hàng, pha chế, làm bánh

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Thăng chức lên trưởng nhóm hoặc quản lý cho các bạn có năng lực và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam

