Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, thưởng lễ/Tết, du lịch, team - building,..., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và khai thác nguồn mới.

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Chốt đơn, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thanh toán.

- Hỗ trợ khách hàng trong và sau khi sử dụng dịch vụ/sản phẩm.

- Phối hợp với team marketing để triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 - 30

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.Tuy nhiên, có kinh nghiệm là một lợi thế

- Có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp với khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA

