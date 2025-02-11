Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHXH, thưởng lễ/Tết, du lịch, team
- building,..., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và khai thác nguồn mới.
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Chốt đơn, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thanh toán.
- Hỗ trợ khách hàng trong và sau khi sử dụng dịch vụ/sản phẩm.
- Phối hợp với team marketing để triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả.
- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 25 - 30
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.Tuy nhiên, có kinh nghiệm là một lợi thế
- Có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp với khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn và chăm chỉ.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAMINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
