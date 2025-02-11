Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Du lịch, thưởng lễ Tết.
- Công ty trang bị đầy đủ thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại)., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Tiếp nhận điện thoại/Zalo/Email/website để tư vấn sản phẩm cho khách hàng và xử lý chốt đơn hàng, lên đơn hàng (sản phẩm điện máy, gia dụng)
- Làm Báo giá, Hợp đồng, lên dự toán và theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Phòng Kinh doanh.
- Chăm sóc khách hàng cũ (không phải tìm kiếm khách hàng mới, không phải đi thị trường)
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, từ 23 - 35 tuổi
- Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale, chăm sóc khách hàng, Nhân viên tư vấn, trực page
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện máy, điện tử, đồ gia dụng là một lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
