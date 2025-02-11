Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Du lịch, thưởng lễ Tết. - Công ty trang bị đầy đủ thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại)., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tiếp nhận điện thoại/Zalo/Email/website để tư vấn sản phẩm cho khách hàng và xử lý chốt đơn hàng, lên đơn hàng (sản phẩm điện máy, gia dụng)

- Làm Báo giá, Hợp đồng, lên dự toán và theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Phòng Kinh doanh.

- Chăm sóc khách hàng cũ (không phải tìm kiếm khách hàng mới, không phải đi thị trường)

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 23 - 35 tuổi

- Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale, chăm sóc khách hàng, Nhân viên tư vấn, trực page

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện máy, điện tử, đồ gia dụng là một lợi thế

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin