Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thứ 2

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được hưởng phụ cấp hàng tháng + teabreak + teambuilding theo quý/năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải, logistics của công ty đến khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi telesales, chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch marketing, bán hàng phù hợp với mục tiêu của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ.
Báo cáo kết quả công việc, doanh thu, tiến độ bán hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, sales logistics.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm telesales, CRM là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

