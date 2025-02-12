Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nam Hưng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực,Hà Nội

– Phát triển thị trường và phát triển sản phẩm tại tỉnh/thành được phân công tại các tỉnh:

– Phát triển thị trường và phát triển sản phẩm tại tỉnh/thành được phân công tại các tỉnh:

3/Tại Bắc Ninh để phụ trách Khu vực Bắc Giang + Bắc Ninh + Vĩnh Phúc

4/Tại Hải Phòng hoặc Quảng Ninh để phụ trách Khu vực Hải Phòng + Quảng Ninh

– Xây dựng mối quan hệ tốt và chăm sóc tốt khách hàng ở các tỉnh/thành được phân công công tác.

– Triển khai đầy đủ và có hiệu quả các chương trình, chính sách, thông tin sản phẩm… từ công ty đến các khách hàng.

– Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

– Hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ thị trường, thu thập thông tin thị trường.

– Thực hiện báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh, thông tin thị trường hàng tuần, quý.

– Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác như: kinh tế, hóa học, công nghệ sinh học, y tế dự phòng, kỹ thuật y sinh …..

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh - bán hàng, đi thị trường

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng tốt, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng, trung thực, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc.

Có sức khỏe tốt và chấp nhận đi công tác trong các địa bàn quản lý.

Quyền Lợi Được Hưởng

– Lương cơthỏa thuận + Thưởng doanh số tháng / quý + Thưởng Lễ / Tết, lương tháng 13….. thu nhập lên đến 20 triệu / tháng

– Công tác phí.

– Các hoạt động Team building hàng năm.

– Cơ hội tham quan du lịch trong nước và ngoài nước.

– Được nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

– Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép năm theo quy định.

– Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển thăng tiến.

– Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

