Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 - 30 tr (lương cứng 10 - 20tr + hoa hồng) 2) Hỗ trợ gửi xe 3) Tham gia BHXH và bảo hiểm sức khoẻ định kỳ theo quy định 4) Thưởng các ngày lễ tết 5) Thưởng lương tháng 13 6) Nghỉ mát, team building, các hoạt động thiện nguyện khác 7) Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao đối với các hạng mục công việc chưa có kinh nghiệm 8) Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm kinh doanh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng; Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ cty cung cấp

- Dịch vụ công ty cung cấp:

1. Hệ thống điện thoại cố định trên nền Internet (Voice IP):

- Đầu số điện thoại cố định (5678 xxxx)

- Đầu số 1800 / 1900

2. Dịch vụ kênh truyền (FTTH, Internet Leased Line ...)

3. Dịch vụ Voice Quốc tế

- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Phối hợp triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau khi bán.

- Các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh do trưởng phòng / quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, ....

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng VOIP (trong nước/ quốc tế)

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán khách hàng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

