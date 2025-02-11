Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ tết... - Tham gia các hoạt động đoàn thể của tổ chức., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chuẩn bị và xử lý tất cả các công cụ bán hàng như file báo giá, tính giá bán đề xuất, danh sách sản phẩm, catalog, danh sách khách hàng, phân loại khách hàng theo mức độ ưu tiên.

- Giao dịch với khách hàng ngày, gửi email, báo giá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm, tương tác và follow up từng nhu cầu của khách.

- Xử lý các thông tin, thư hỏi hàng ở Alibaba.com, khai thác và duy trì. Ngoài ra, mở rộng tìm kiếm khách hàng ở một vài B2B website khác.

- Chăm sóc khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của khách, tìm kiếm đơn hàng, ra kết quả đơn hàng.

- Triển khai thực hiện đơn hàng, kết hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch.

- Xử lý chứng từ xuất khẩu cho từng đơn hàng, với sự hỗ trợ của nhân viên chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan ngoại thương, hợp đồng, Logistics.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Tiếng anh chuyên ngành ( Nghe, nói, đọc, viết) tốt.

- Đã có kinh nghiệm bán hàng về xuất nhập khẩu.

- Giới tính: Nam/Nữ

- Có thể làm Full time/Part time

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC

