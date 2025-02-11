Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC
- Hà Nội: hiếu hỉ, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ tết...
- Tham gia các hoạt động đoàn thể của tổ chức., Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Chuẩn bị và xử lý tất cả các công cụ bán hàng như file báo giá, tính giá bán đề xuất, danh sách sản phẩm, catalog, danh sách khách hàng, phân loại khách hàng theo mức độ ưu tiên.
- Giao dịch với khách hàng ngày, gửi email, báo giá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm, tương tác và follow up từng nhu cầu của khách.
- Xử lý các thông tin, thư hỏi hàng ở Alibaba.com, khai thác và duy trì. Ngoài ra, mở rộng tìm kiếm khách hàng ở một vài B2B website khác.
- Chăm sóc khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của khách, tìm kiếm đơn hàng, ra kết quả đơn hàng.
- Triển khai thực hiện đơn hàng, kết hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch.
- Xử lý chứng từ xuất khẩu cho từng đơn hàng, với sự hỗ trợ của nhân viên chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Tiếng anh chuyên ngành ( Nghe, nói, đọc, viết) tốt.
- Đã có kinh nghiệm bán hàng về xuất nhập khẩu.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Có thể làm Full time/Part time
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA DUY NGỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
