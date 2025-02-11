Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

- Thu hút và tìm kiếm đối tác mở mới điểm bán hàng :

nhượng quyền/Đại lý /mở mới gia tăng doanh thu và uy tín cho công ty

Thu thập thông tin data dữ liệu đối tác.Nắm bắt nhu cầu để tư vấn theo yêu cầu:

- Thông qua các tin nhắn, cuộc gọi, bình luận trên các phương tiện truyền thông sẵn có của công ty.

- Thông qua các nền tảng online : các trang Web mạng xã hội,...

- Thông qua các đơn vị môi giới, giới thiệu đối tác

- Thông qua các mối quan hệ cá nhân:

Cung cấp thông tin về công ty cho đối tác: sản phẩm và dịch vụ , mô hình hoạt động, phương thức hợp tác: Tư vấn các thông tin: lợi ích cho đối tác khi hợp tác với công ty

Khảo sát mặt bằng: Đánh giá tiềm năng địa điểm, mặt bằng, đối tác phải phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu của công ty .

Thực hiện đàm phán và hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng

Chăm sóc đối tác, Tận tâm hỗ trợ đối tác, Lưu giữ thông tin khách hàng