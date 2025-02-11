Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm
- Hà Nội: Tham gia các khóa đào tạo phát triển kĩ năng, nghiệp vụ nội bộ và bên ngoài, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Thu hút và tìm kiếm đối tác mở mới điểm bán hàng :
nhượng quyền/Đại lý /mở mới gia tăng doanh thu và uy tín cho công ty
Thu thập thông tin data dữ liệu đối tác.Nắm bắt nhu cầu để tư vấn theo yêu cầu:
- Thông qua các tin nhắn, cuộc gọi, bình luận trên các phương tiện truyền thông sẵn có của công ty.
- Thông qua các nền tảng online : các trang Web mạng xã hội,...
- Thông qua các đơn vị môi giới, giới thiệu đối tác
- Thông qua các mối quan hệ cá nhân:
Cung cấp thông tin về công ty cho đối tác: sản phẩm và dịch vụ , mô hình hoạt động, phương thức hợp tác: Tư vấn các thông tin: lợi ích cho đối tác khi hợp tác với công ty
Khảo sát mặt bằng: Đánh giá tiềm năng địa điểm, mặt bằng, đối tác phải phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu của công ty .
Thực hiện đàm phán và hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng
Chăm sóc đối tác, Tận tâm hỗ trợ đối tác, Lưu giữ thông tin khách hàng
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 – 39 tuổi
Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
