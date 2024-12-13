Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 173 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua các kênh online

Trưng bày, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học

Theo dõi đơn hàng, thực hiện đóng gói và đặt xe giao hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ từ 20 tuổi

Có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo máy tính, mạng xã hội và các ứng dụng cơ bản

Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm

Quyền Lợi Được Hưởng

Full-time: 8.000.000 VNĐ/tháng

Thời vụ trước TẾT: 35.000 VNĐ/giờ

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật (đối với nhân viên chính thức).

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Nghỉ trưa 1 giờ

Cách Thức Ứng Tuyển

