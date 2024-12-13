Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình:
- 173 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua các kênh online
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học
Theo dõi đơn hàng, thực hiện đóng gói và đặt xe giao hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 20 tuổi
Có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo máy tính, mạng xã hội và các ứng dụng cơ bản
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART Thì Được Hưởng Những Gì
Full-time: 8.000.000 VNĐ/tháng
Thời vụ trước TẾT: 35.000 VNĐ/giờ
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật (đối với nhân viên chính thức).
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Nghỉ trưa 1 giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART
