Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 619 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn chuyên sâu khóa học, phân tích hỗ trợ khách hàng lựa chọn chương trình tiếng Anh thích hợp dựa trên nguồn data có sẵn

Chăm sóc khách hàng, duy trì, đảm bảo thông tin liên lạc với khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ các hoạt động marketing nếu có yêu cầu

Đề xuất, đóng góp ý tưởng, báo cáo kịp thời với quản lý các khuyết điểm trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu được tâm lý khách hàng

Nhạy bén và linh hoạt, có tư duy giải quyết vấn đề

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc học tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc

Lương căn bản + Hoa hồng (thu nhập không giới hạn)

Thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm

Lương tháng 13 và bonus cuối năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội học tiếng Anh miễn phí với 100% giáo viên nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

