Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 619 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn chuyên sâu khóa học, phân tích hỗ trợ khách hàng lựa chọn chương trình tiếng Anh thích hợp dựa trên nguồn data có sẵn
Chăm sóc khách hàng, duy trì, đảm bảo thông tin liên lạc với khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ các hoạt động marketing nếu có yêu cầu
Đề xuất, đóng góp ý tưởng, báo cáo kịp thời với quản lý các khuyết điểm trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là một lợi thế
Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu được tâm lý khách hàng
Nhạy bén và linh hoạt, có tư duy giải quyết vấn đề
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc học tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc
Lương căn bản + Hoa hồng (thu nhập không giới hạn)
Thưởng vào các dịp lễ, tết trong năm
Lương tháng 13 và bonus cuối năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội học tiếng Anh miễn phí với 100% giáo viên nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 619 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

