Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu kinh doanh, duy trì và phát triển khách hàng. Theo dõi đôn đốc quá trình giao hàng, thu tiền.

Lập kế hoạch kinh doanh và giải pháp bán hàng cho kênh thương mại điện tử theo chỉ tiêu kinh doanh được giao

Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng mua hàng trên website, fanpage, zalopage và các sàn thương mại điện tử

Kiểm tra thông tin, liên hệ khách hàng xác nhận đơn hàng

Lập các thủ tục xuất hóa đơn, xuất hàng hóa

Đóng gói đơn hàng cho khách hàng, liên hệ đơn vị gởi hàng cho khách, theo dõi việc giao hàng

Tiếp nhận thông tin chuyển tiền về từ các dịch vụ giao hàng COD (nếu có)

Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến bảo hành, đổi trả, khiếu nại của khách hàng về dịch vụ

Thu thập thông tin thị trường, các biến động về giá, đối thủ cạnh tranh trên kênh thương mại điện tử

Đề xuất các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Phối hợp với nhân viên Ecommerce Solution triển khai chương trình đến khách hàng

Báo cáo định kỳ cho trưởng phòng về các công việc được phân công

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, siêng năng

Có khả năng chịu được áp lực trong công việc

Tính tình hòa đồng

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thương lượng, có khả năng thuyết phục tốt

Có kinh nghiệm bán hàng online

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).

Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)

Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

