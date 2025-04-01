Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
- Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu
Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu kinh doanh, duy trì và phát triển khách hàng. Theo dõi đôn đốc quá trình giao hàng, thu tiền.
Lập kế hoạch kinh doanh và giải pháp bán hàng cho kênh thương mại điện tử theo chỉ tiêu kinh doanh được giao
Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng mua hàng trên website, fanpage, zalopage và các sàn thương mại điện tử
Kiểm tra thông tin, liên hệ khách hàng xác nhận đơn hàng
Lập các thủ tục xuất hóa đơn, xuất hàng hóa
Đóng gói đơn hàng cho khách hàng, liên hệ đơn vị gởi hàng cho khách, theo dõi việc giao hàng
Tiếp nhận thông tin chuyển tiền về từ các dịch vụ giao hàng COD (nếu có)
Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến bảo hành, đổi trả, khiếu nại của khách hàng về dịch vụ
Thu thập thông tin thị trường, các biến động về giá, đối thủ cạnh tranh trên kênh thương mại điện tử
Đề xuất các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Phối hợp với nhân viên Ecommerce Solution triển khai chương trình đến khách hàng
Báo cáo định kỳ cho trưởng phòng về các công việc được phân công
Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, siêng năng
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc
Tính tình hòa đồng
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thương lượng, có khả năng thuyết phục tốt
Có kinh nghiệm bán hàng online
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
