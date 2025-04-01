Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu kinh doanh, duy trì và phát triển khách hàng. Theo dõi đôn đốc quá trình giao hàng, thu tiền.
Lập kế hoạch kinh doanh và giải pháp bán hàng cho kênh thương mại điện tử theo chỉ tiêu kinh doanh được giao
Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng mua hàng trên website, fanpage, zalopage và các sàn thương mại điện tử
Kiểm tra thông tin, liên hệ khách hàng xác nhận đơn hàng
Lập các thủ tục xuất hóa đơn, xuất hàng hóa
Đóng gói đơn hàng cho khách hàng, liên hệ đơn vị gởi hàng cho khách, theo dõi việc giao hàng
Tiếp nhận thông tin chuyển tiền về từ các dịch vụ giao hàng COD (nếu có)
Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến bảo hành, đổi trả, khiếu nại của khách hàng về dịch vụ
Thu thập thông tin thị trường, các biến động về giá, đối thủ cạnh tranh trên kênh thương mại điện tử
Đề xuất các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Phối hợp với nhân viên Ecommerce Solution triển khai chương trình đến khách hàng
Báo cáo định kỳ cho trưởng phòng về các công việc được phân công

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, siêng năng
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc
Tính tình hòa đồng
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thương lượng, có khả năng thuyết phục tốt
Có kinh nghiệm bán hàng online

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

