Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 275/6 Âu Cơ Phường 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, công dụng và cách sử dụng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng để nâng cao trải nghiệm

Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-33 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp

Không áp KPI bán

Yêu cầu ứng viên ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lựa chọn địa điểm làm việc gần nhà để thuận tiện đi lại.

Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, lương tháng 13

Đi du lịch 2 lần/năm trong nước và 1 lần nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin