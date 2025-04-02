Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 275/6 Âu Cơ Phường 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, công dụng và cách sử dụng.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng để nâng cao trải nghiệm
Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25-33 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp
Không áp KPI bán
Yêu cầu ứng viên ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lựa chọn địa điểm làm việc gần nhà để thuận tiện đi lại.
Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng + thưởng doanh số hấp dẫn.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, lương tháng 13
Đi du lịch 2 lần/năm trong nước và 1 lần nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên G.A Hoàng Long Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
