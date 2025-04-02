Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Lyan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 407/4 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện đánh giá và phân tích các dữ liệu, số liệu bán hàng nhằm đánh giá tính hiệu quả của hoạt động bán hàng theo nhãn hàng, ngành hàng, khu vực phụ trách hiện tại, đưa ra đề xuất, phương án, kế hoạch bán hàng trong kỳ tiếp theo.

- Hệ thống hóa, lưu trữ dữ liệu liên quan đến Bán Hàng của công ty và đối thủ theo nhãn hàng và khu vực bán hàng.

- Kết nối, phối hợp thực hiện hoạt động giữa Sales, Consumer Marketing, Field Marketing và các phòng ban bộ phận để đưa ra đánh giá về hoạt động triển khai Sales & Marketing hiện tại và kế hoạch, phương án phù hợp, hiệu quả cho kỳ tiếp theo.

- Theo dõi và kiểm soát dự báo bán hàng, phân tích và dự báo các hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đưa ra những phương thức, kế hoạch phù hợp.

- Phối hợp kiểm soát chương trình hỗ trợ bán hàng, đánh giá hiệu quả thực hiện các chương trình đó và đưa ra những đề xuất cải thiện.

- Thực hiện hệ thống báo cáo phân tích tình hình kinh doanh theo nhãn hàng, ngành hàng và khu vực bán hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng hoặc các ngành liên quan

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Sales tại các ngành thẩm mỹ làm đẹp và đào tạo nghề - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales Planning hoặc Trade Marketing

- Có khả năng phân tích, tư duy logic, tư duy con số, khả năng toán học

- Linh hoạt và khả năng thích nghi cao với môi trường đa văn hoá

- Hiểu biết cơ bản về ngành thẩm Mỹ làm đẹp và đào tạo

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, power point, excel...

Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp Máy tính,

- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động,

- Phụ cấp gửi xe, xăng xe khi đi công tác, cung cấp đồng phục ,

- Chế độ thưởng KPI,Đào tạo kiến thức chuyên nghành,

- Tăng lương định kì,

- Nghỉ phép năm theo luật lao động,

- Thưởng phép năm thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan

